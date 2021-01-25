Поліція України склала 2,5 тисячі протоколів за недотримання правил локдауну

25.01.2021 18:23

З 5 по 24 січня дотримуватись жорсткого карантину хотілося далеко не усім. Тому, у правоохоронців роботи було чимало. Статистичні дані щодо діяльності поліції навів на своїй фейсбук сторінці радник голови МВС Володимир Мартиненко. Тож за період локдауну було складено понад 2,5 тисячі адмінпротоколів, близько 7 тисяч постанов та відкрито 3 кримінальні провадження. І все це за злісне недотримання карантинних правил. Серед порушників — понад 600 розважальних закладів, 84 ТРЦ і близько 500 спортивних залів.

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