Кінець локдауну! Відсьогодні в Україні припинили діяти жорсткі карантинні обмеження. Відтак свою роботу поновили усі громадські заклади. Чи радіють українці послабленню та як тепер працюватимуть підприємці. Більш детально — у сюжеті Софії Куценко.

Бари, ресторани, кінотеатри та спортзали. Все це від сьогодні у вільному доступі. В Україні нарешті закінчився двотижневий локдаун. І хоч всі громадські місця тепер відкриті, карантинні обмеження все ще діють. Тож вдягаємо маски та впевнено відвідуємо улюблені заклади.

Денис радіє, що вже ввечері піде і дівчиною у кіно. Каже: під час локдауну майже не розважався. Зараз же хочеться все й одразу. Прикладом, завтра, планує придбати новенький абонемент до спортзалу, адже за тренуваннями за довгі два тижні сумував найбільше.

У фітнес-клубах теж у всеозброєнні. І тренери, і клієнти готові до фізичних навантажень. Перші відвідувачі у цьому залі почали тренуватися від самого відкриття, каже адміністраторка. По обіді спортсменів трохи поменшало, а ось вже увечері тут чекають на аншлаг. При цьому, у фітнес-центрі дотримуються усіх карантинних вимог.

А ось Вікторія найбільше сумувала за посиденьками із друзями. Зазвичай вони невеличкою компанією збираються після університетських лекцій в улюбленому кафе, куштують смачненьке та добре проводять час. Цього бракувало найбільше, каже дівчина. Тож що робити по завершенню локдауну, запланувала заздалегідь.

Відкрили двері для відвідувачів і великі ресторани. У період жорстких обмежень їм доводилось працювати на виніс. Від цього страждали не тільки клієнти, а і персонал. Особливо важко було офіціантам. Олексій, наприклад, усі чотирнадцять днів сидів вдома. На щастя, у їхньому закладі вчасно виплатили зарплату. Але найбільше, зізнається хлопець, сумував за роботою. Тому зрадів, коли побачив перших клієнтів.

Маленькі кав’ярні теж повертаються до звичного режиму роботи. І хоч протягом двох тижнів вони працювали та готували напої “з собою”, клієнтів значно поменшало. Особливо це відчули заклади біля офісів. Утім, цей локдаун, каже бариста Дар’я, пережили набагато легше весняного. Оговтатися від нього та надолужити згаяне також буде нескладно. Бо вже розробили нову маркетингову стратегію.

Шопінг, звісно, також став більш доступним. Тепер можна не ризикувати, купуючи в Інтернеті, а прийти до торговельного центру та поміряти будь-яку річ.

Та у МОЗ наголошують: карантинні обмеження все ще тривають. Тому носіння масок у громадських місцях ніхто не скасовував.