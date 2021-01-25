Стартував конкурс перевізників на 16 автобусних маршрутів

У Дніпрі стартував другий етап відбору перевізників для 16 міських автобусних маршрутів. Сьогодні чиновники відкрили конверти із документами АТП, що змагаються за право підписати контракт з мерією. Вони надали дані щодо місткості автобусів, року випуску, пристосованості для людей з інвалідністю. Який з показників буде вирішальним — дивіться далі в сюжеті.

В департаменті транспорту по черзі відкривають 16 конвертів, у яких представники АТП подали документи для участі в конкурсі. Тут і угоди про обладнання машин GPS-трекерами, й, звісно, ліцензія на перевезення, та найцікавіше — відомості про автобуси, які використовуватиме АТП.

Всі сторінки зшиті та пронумеровані. Якщо не буде хоч одного документа, пропозиція відхиляється. Вакантних маршрутів півтори десятки – № 34, № 37, № 40, № 45, № 56, № 57, № 64, № 64Г, № 66, № 76, № 79, № 111, № 116, № 122, № 126, № 127, № 153. Проте на який саме претендує перевізник — стане відомо за місяць. Поки ж комісії належить перевірити, чи все, що вказано у документах — правда.

“Чи належать автобуси цим АТП, чи є в підприємств бази для обслуговування цих автобусів. Це медичний та технічний огляд передрейсовий транспортних засобів, це журнали відповідності. Перевірка документів покладена на організатора за допомогою сервісного центру, нацполіції та Укртрансбезпеки.”

Переможців конкурсу перевізників визначать 19-го лютого. Вже відомо, що комісія не братиме до уваги такі показники як пасажиромісткість та рік випуску автобусів. Бали нараховуватимуть лише за наявність баз обслуговування, транспорту із низькою підлогою та екологічність. Два перші критерії є в багатьох перевізників, тож саме толерантність до навколишнього середовища може стати вирішальним фактором, кажуть в департаменті транспорту.