У терцентрах поновили фізкультурні заняття для підопічних

26.01.2021 18:29

На тренажерах — у масках. У територіальних центрах Дніпра поновили заняття для підопічних. Лікувальною фізкультурою відтепер можна займатися за звичним розкладом у режимі “офлайн”. Як долучаються до здорового способу життя літні люди після локдауну — дивіться далі.

Лікувальна фізкультура — найулюбленіше заняття Світлани Віталіївни з усіх що пропонують пенсіонерам у територіальному центрі. Сюди жінка ходить вже понад 7 років і активно займається спортом. Каже: завдяки фізичним навантаженням завжди почувається бадьорою та енергійною. А ще тут завжди можна поспілкуватися з однодумцями.

Тренування у терцентрі поновили одразу по закінченню локдауну. Вже у перший день сюди за розкладом прийшли відвідувачі. Щоправда, кількість людей у групі обмежена, бо тут суворо дотримуються усіх карантинних вимог.

Під час локдауну тренування підопічних відбувалися за розкладом. Їх проводили онлайн. Зараз же повернулися до звичного режиму роботи. Заняття тривають близько сорока хвилин. Вони розраховані на усі групи м’язів, включають елементи пілатесу та йоги. Перед початком обов’язковий лікарський контроль: вимірювання тиску, пульсу та сатурації. В залежності від цих показникІв й обираються вправи. А ще віднедавна тут запровадили профілактичні заходи для боротьби з ковідом.

А з наступного тижня у терцентрі почнуть займатися ще й скандинавською ходьбою. Обладнання для цього вже закупили.

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