7 років тому під обладміністрації стався напад тітушок на учасників Євромайдану

Річниця кривавого мітингу. Рівно сім років тому під стінами Дніпропетровської обладміністрації стався напад тітушок на учасників Євромайдану. Озброївшись держаками від лопат та камінням, чоловіки спортивної статури пішли в атаку на мітингувальників. Усе відбувалося під прикриттям тодішньої поліції. Як результат — десятки поранених, серед яких й представники ЗМІ. Спогади очевидців тих подій — дивіться далі у сюжеті.

26 січня 2014. З самого ранку біля стін Дніпропетровської ОДА зібралося декілька тисяч містян. Усі вони вимагали зміни тодішнього керівництва області та скасування так званих “Драконівських законів”. На підступах до будівлі вишикувались правоохоронці й невідомі чоловіки спортивної статури. Усі у масках та зі зброєю.

З-за спин правоохоронців у людей почало летіти каміння та димові шашки. Розлючений натовп кинувся ламати паркани. Їм на зустріч вибігли “тітушки”.

Одразу з’явилися й перші жертви. Поранених несли до швидких.

Дісталося й представникам ЗМІ. Ось так, наприклад, молодики у масках зламали камеру оператору 11 каналу.

Людей били палицями, закидували камінням та обливали водою. І це у 10-градусний мороз!

Юлія у той день виконувала редакційне завдання — знімала мітинг. Усю жорстокість та беззаконня, яке тут відбувалося бачила на власні очі. Журналістка каже, забути це не зможе ніколи.

Назавжди запам’ятав ту зиму й Денис. 26 січня він, у складі знімальної групи одного з національних телеканалів, повертався з поховання героя Небесної сотні — Сергія Нігояна. Редакція дала завдання перевірити ситуацію біля облдержадміністрації.

І вже під час зйомки в об’єктив оператора раптово прилетів якийсь важкий предмет.

Загалом у кривавій бійні під стінами ОДА було поранено з півсотню учасників мітингу, близько двох десятків були арештовані. Та от фігуранти цієї справи, які керували тодішньою міліцією, досі уникають покарання. Суд не побачив у їхніх діях нічого протизаконного. Наразі ж прокуратура з цього приводу готує апеляцію.