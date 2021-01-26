До міської програми екологічної безпеки приєднався завод ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ

У Дніпрі презентували міську комплексну програму екологічної безпеки. У рамках ініціативи підприємства Дніпра мають власним коштом модернізувати виробництва, аби зменшити викиди в навколишнє середовище. До програми доєднався і завод ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ. Підприємство активно брало участь у минулій програмі міськради з екологічної безпеки, має плани й на наступні 5 років. Які інженерні рішення дозволяють вберегти природу від відходів виробництва — дивіться далі в сюжеті.

Високі екологічні стандарти були закладені в ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ ще на етапі проєктування заводу. Тож виробництво — справжній флагман чистого розвитку промисловості Дніпра та України. Приміром, тут не скидають жодних стоків. Уся вода очищується та повторно використовується у виробництві. Також нещодавно на ІНТЕРПАЙП СТАЛІ завершили програму “Нуль пилу”. На неї витратили більше 3-х мільйонів гривень.

А вже наступного року на ІНТЕРПАЙП СТАЛІ планують замінити рукавні фільтри на пилогазоуловлюючих установках. За нормами це треба робити регулярно.

Підприємство доєдналося до міської програми екобезпеки. Її внесуть на розгляд сесії міськради вже цієї середи. За задумом, покращувати стан навколишнього середовища мають заводи самостійно, без використання міського бюджету. ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ пішли ще далі та допомагають мерії моніторити стан повітря. Так минулого року завод профінансував відновлення на лівому березі міста пункту моніторингу навколишнього середовища.

Окрім участі підприємств, міська програма екобезпеки передбачає роботу у декількох напрямках: удосконалення системи екологічного моніторингу; відновлення стану водойм, очищення поверхневих скидів, захист від підтоплень, протизсувні заходи, рекультивація земель, які постраждали від стихійних сміттєзвалищ. Усе це в планах реалізувати до 2025 року.