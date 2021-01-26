Очікується, що перша партія вакцин надійде в Україну у лютому

Глобальний фонд COVAX, який розподіляє країнам безпечні та ефективні вакцини проти коронавірусу, ще не ухвалив рішення щодо виділення Україні препарату. Має це зробити до 1 лютого. В разі позитивно відповіді, перша партія надійде вже наступного місяця. Ну, а поки в країні ситуація з коронавірусом стабілізувалась. Більш того, за минулу добу одужалих в 4 рази більше ніж захворілих. Детальніше про це — дивіться далі.

Понад дві тисячі сімсот нових випадків COVID-19 в Україні за останню добу. При цьому в рази зросла кількість одужалих — 12,5 тисяч. Але стало більше і смертей — 133 пацієнти подолати хворобу не змогли. Найбільше випадків зафіксували в Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Харківській областях та в Києві. На Дніпропетровщині ж добовий показник дещо знизився — 108 випадків. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області – майже 30%. Але медики наполегливо говорять і про реабілітацію тих, хто перехворів.

З поточного року змінився підхід до проведення обстеження на коронавірус. Якщо раніше мобільні бригади виїжджали у всіх випадках встановлення діагнозу. То зараз з’явились обмеження.

Щодо щеплення, то в поточному році Україна має отримати від 8 до 16 мільйонів доз від Глобального фонду COVAX.

Отже, препарату ще немає, втім, за словами прем’єр-міністра, є чіткий план з проведення вакцинації. Так звана “дорожня карта” складається з 5 етапів. Регіони вже отримали необхідні інструкції.

Між тим у Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що коронавірус може стати ендемічним захворюванням, тобто характерним для певної місцевості, для подолання якого можуть знадобитися роки. Кажуть, з COVID-19 буде впоратися непросто, зокрема, і тому, що він активно поширюється, а доступ до вакцини поки є не у всіх країн.