У Дніпрі існує музей митної служби

Що об’єднує термос, пакет соку та підбори? Усе це — предмети для схову контрабанди! До Міжнародного дня митника знімальна група одинадцятого каналу навідала дуже цікавий музей, що знаходиться у в одному з дніпровських вишів. Про становлення української митниці, кмітливість її працівників та міжнародне співробітництво дивіться прямо зараз.

Від козацтва до сучасності. Чи знали ви що єдиний в Україні музей розвитку митної справи знаходиться саме у Дніпрі? Він розташований в Університету митної справи та фінансів. Тут можна дізнатися, як раніше регулювалися міжнародні відносини та якими засобами користувалися, аби виявити незаконні речовини. Цікаво? Тоді мерщій на екскурсію!

Ось в цьому залі зібрана форма митників з різних країн. Наразі їх понад 25. Перший експонат, який тут з’явився, був, звичайно, з України.

Деякі екземпляри до Університету митної справи привозять особисто іноземні посли. Тож експозиція постійно поповнюється.

Далі — ще цікавіше!

А ще в цьому залі можна побачити ваги античних часів. З їх допомогою відміряли дозволену для перевезення кількість зерна. Але особисто мене найбільше вразила наступна зала.

Зброя, ікони, старовинні книжки…відчуття, наче, я побувала в декількох музеях одразу! А як гадаєте, що об’єднує термос, пакет соку та підбори? Усе це — предмети для схову контрабанди! Чого тільки порушники не намагалися провезти через кордон! Тут стає зрозуміло, які б хитрощі не вигадували люди, уважні митники їх викриють.

Відвідати цей унікальний музей може кожен охочий за попереднім записом на сайті Університету Митної справи та фінансів або за телефоном. Тут на вас чекає справжня подорож без кордонів.

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