Мешканці гуртожитків трубного заводу просять місто взяти їх на баланс

Купа сміття стала останньою краплею! Жителі гуртожитків Дніпровського трубного заводу, що на проспекті Свободи, вкрай розлючені. Комунальний сміттєперевізник відмовив в обслуговуванні їхніх будинків. Причина такого рішення — несплата податків балансоутримувачем. Та це ще далеко не всі проблеми місцевих, подробиці — у наступному сюжеті.

Величезна купа відходів посеред двох житлових гуртожитків. Обидва знаходяться на балансі трубного заводу. Через значну заборгованість підприємства за комунальні послуги, КП «Дніпрокомунтранс» перестало обслуговувати ці будинки. Звідси навіть позабирали сміттєві баки.

Олена багато років працює на ДТЗ і мешкає у гуртожитку, яке належить підприємству. Розповідає, останні 10 років житлові умови кепські. Претензій багато. З останнього сміттєзвалище, яке утворилося на задньому подвір’ї будівель. Додає — окрім того, що вигляд з вікна далеко непривабливий, так ще і сморід стоїть нестерпний.

Олена каже, більшість мешканців сумлінно вносять платню за проживання. Боржників не багато.

Наталія також одна з понад 600 мешканців гуртожитку. Каже, останні років десять від комунальних проблем не продихнути. Розв’язувати їх намагаються самотужки, але ж ресурсів для цього в обріз.

Не сміттям єдиним. Наталія проводить екскурсію прибудинковою територію і показує теплотрасу, що полопалась через морози. Людям доводиться зимувати без централізованого опалення. Це питання керівництво підприємства — ігнорує, кажуть місцеві.

Свої пропозиції та побажання жителі неодноразово проголошували у зверненнях. Люди прагнуть, аби гуртожиток передали на баланс місту. І наче трубний завод не проти, і міськрада не відмовляє, але результатів все одно ніяких.

В мерії майбутню долю гуртожитку ніяк не коментують. Відреагували тільки на ситуацію зі сміттям. Кажуть, що її виправлять тільки-но підприємство погодиться сплатити борги.

Якщо ж до другого лютого керівництво трубного заводу не відреагує на припис, то на адміністрацію підприємства складуть адмінпротокол.