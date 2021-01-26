У Дніпрі реорганізують лікарні

У Дніпрі об’єднають деякі лікарні, як того вимагає медична реформа. Від цього, кажуть у мерії, виграють усі. В результаті реорганізації у місті будуть чотири великі потужні медичні об’єднання – це лікарні № 4, № 6, № 16 та швидкої медичної допомоги. Про переваги такого об’єднання — дивіться далі.

За планом реорганізації клінічна лікарня № 2, міські поліклініки 1, 2, 6 та друга стоматологія приєднаються до лікарні швидкої меддопомоги. Лікарня №8 – до №4. Об’єднання чекає й на інші медзаклади.

“Міські клінічні лікарні № 9 та № 11 – до міської клінічної лікарні № 6; міську лікарню № 12 та міську поліклініку № 4 – до міської клінічної лікарні № 16; міську дитячу клінічну лікарню № 5 – до міської дитячої клінічної лікарні № 6.”

Таке об’єднання — то вимога медичної реформи, кажуть у профільному департаменті. А ще порятунок для маленьких лікарень та поліклінік. Адже великі медустанови, завдяки угодам з НСЗУ, отримують потужне фінансування. У той час як невеличкі — ледь виживають. Завдяки реорганізації Дніпро отримає 4 медичних об’єднання — лікарні №№ 6, 4,16 та лікарню швидкої. Від цього виграють і пацієнти, і самі установи.

“Підпишуть с НСЗУ досить потужні пакети, отримають значне фінансування, що допоможе їм покращити якість медобслуговування населення.”

Якість обслуговування лише покращиться, усі медпрацівники лишаться на своїх місцях. Тож приводів для хвилювання немає, запевняє Андрій Бабський. До того ж відповідне рішення узгоджене з керівництвом лікарень, депутатським корпусом, профільною комісією міськради. Проєкт реорганізації буде винесений на голосування на найближче засідання сесії 27 січня.