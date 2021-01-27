27 січня — міжнародний День пам’яті жертв Голокосту

Те, що ніколи не можна забувати. Сьогодні міжнародний День пам’яті жертв Голокосту. До цієї дати у Дніпровському музеї “Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні” щороку відбуваються заходи, на які спеціально приїздять люди з різних країн. Цього разу через карантин їх було небагато, але на атмосфері зустрічі це не позначилося.

Зворушливі кадри хроніки знов і знов нагадують про часи Другої світової, коли нацисти знищували людей просто за приналежністю до того чи іншого народу. Відомо, що у таборі Аушвіц було вбито понад мільйон євреїв, українців, ромів, росіян.

Коли радянські військові Першого українського фронту звільнювали полонених Аушвіцу 25 січня 1945 року, вони побачили справжню фабрику смерті. Досі тягар відповідальності за це відчувають перш за все німці.

Церемонію пам’яті жертв Голокосту у музеї супроводжувало запалення свічок.

Саме в експозиційній залі відбувалися виступи гостей та обмін інформацією. Щороку таке спілкування надає матеріал для нових статей й поповнення експозиції музею. Традиційним став науково-педагогічний семінар на тему Голокосту в Україні.