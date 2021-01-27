27 січня — міжнародний День пам’яті жертв Голокосту

27.01.2021 18:49

Те, що ніколи не можна забувати. Сьогодні міжнародний День пам’яті жертв Голокосту. До цієї дати у Дніпровському музеї “Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні” щороку відбуваються заходи, на які спеціально приїздять люди з різних країн. Цього разу через карантин їх було небагато, але на атмосфері зустрічі це не позначилося.

Зворушливі кадри хроніки знов і знов нагадують про часи Другої світової, коли нацисти знищували людей просто за приналежністю до того чи іншого народу. Відомо, що у таборі Аушвіц було вбито понад мільйон євреїв, українців, ромів, росіян.

Коли радянські військові Першого українського фронту звільнювали полонених Аушвіцу 25 січня 1945 року, вони побачили справжню фабрику смерті. Досі тягар відповідальності за це відчувають перш за все німці.

Церемонію пам’яті жертв Голокосту у музеї супроводжувало запалення свічок.
Саме в експозиційній залі відбувалися виступи гостей та обмін інформацією. Щороку таке спілкування надає матеріал для нових статей й поповнення експозиції музею. Традиційним став науково-педагогічний семінар на тему Голокосту в Україні.

Теги: , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Протестували обладнання для відмивання фасадів від реклами наркотиків

27.01.2021 19:12

У Дніпрі пройшла перша у цьому році сесія міськради

27.01.2021 19:03

Визначили підрядника будівництва злітної смуги аеропорту Дніпра 

27.01.2021 18:57

За добу в області померли від COVID 17 хворих

27.01.2021 18:45

У Дніпрі існує музей митної служби

27.01.2021 18:38

До міської програми екологічної безпеки приєднався завод ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ

26.01.2021 19:23
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com