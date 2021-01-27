За добу в області померли від COVID 17 хворих

Одужалих більше, ніж хворих, але динаміка смертності досі висока. За останню добу в Україні не змогли подолати COVID 145 пацієнтів. Така ситуація з коронавірусом на сьогодні. Між тим, країна готується отримати першу партію вакцин від міжнародної ініціативи COVAX. Кількість та термін надходження препарату стануть відомими в найближчі четвер-пятницю, після засідання керівництва фонду. Детальніше про все це — далі.

Сьогодні кількість хворих на коронавірус поповзла вгору. За останню добу зафіксовано майже 3800 нових інфікувань. Та майже2,5 тисячі госпіталізацій. Зросла кількість летальних випадків. Причому Дніпропетровщина тут опинилась на першому місці — від COVID у нас не змогли врятувати 17 пацієнтів. Щодо добових показників нових хворих, найбільшу кількість виявили у столиці, а також Харківській, Львівській та Запорізькій областях. Найменше випадків коронавірусу у Чернігівській області — всього 30. Вже у лютому в країні хочуть повернути розподіл регіонів на кольорові зони — зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Є всі сподівання, що вакцинація в Україні розпочнеться у лютому. Після засідання керівництва фонду COVAX стане зрозуміло, скільки безкоштовних доз ми отримаємо і коли саме.

В Україні після надходження вакцини від коронавірусу розпочнеться активна інформаційна кампанія щодо імунізації. З цією метою вже створено комунікаційний центр. Сама вакцинація відбуватиметься відповідно до дорожньої карти.

Поки вакцини немає, в МОЗ рекомендують ретельно слідкувати за своїм здоров’ям. І у разі респіраторних симптомів звертатись до лікаря.

По всій країні працюють дві тисячі 373 лабораторні центри. Найближчий до вашої домівки можна знайти на мапі, що є на сайті МОЗ у розділі COVID.