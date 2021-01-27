Визначили підрядника будівництва злітної смуги аеропорту Дніпра

Новини щодо нашого багатостраждального аеропорту. Нарешті відбувся тендер, на якому визначили генерального підрядника з будівництва аеродрому. В аукціоні взяли участь 7 компаній, в тому числі 2 іноземні — з Туреччини та Білорусі.

Перемогла українська компанія “Альтіс-Констракшн”, яка запропонувала виконати роботи за майже 4 мільярди гривень. Якщо тільки в черговий раз результати тендера не оскаржать конкуренти, з ним підпишуть угоду.

Нагадаємо, в аеропорту Дніпропетровськ планують побудувати нову злітно-посадкову смугу довжиною у понад 3 кілометри, а також новий термінал.