Протестували обладнання для відмивання фасадів від реклами наркотиків

Витратили 12 літрів дизеля та півтора куба води! Команда проєкту “Мий Дніпро” протестувала апарат автономної мийки високого тиску. Вони очистили від реклами арку на вулиці Шолохова, що на житловому масиві Ломівський.

Нагадаємо, у грудні активісти провели унікальну акцію. Вони розпродали літак голландських квітів, аби спрямувати виручені кошти на очищення фасадів від реклами наркотиків. Таким чином вдалося зібрати 223,5 тисячі гривень. На ці гроші придбали спеціальне обладнання та розчини.

Найближчим часом активісти тестуватимуть хімічні речовини й пристрої для миття фасадів. А з весни команда почне очищати будинки по всьому місту.