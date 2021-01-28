Оновлений Планетарій відкрився для відвідувачів

Інтерактивна експозиція та унікальна зоряна зала. Оновлений дніпровський Планетарій нарешті відкрився для відвідувачів. Одними з перших, хто побачив його зсередини були наші журналісти. Як працює космічний осередок та що чекає на гостей Планетарію — дивіться у нашому сюжеті.

Місце, де експерименти беруть гору над теорією. Де надскладні космічні процеси стають доступними та зрозумілими. Двері для відвідувачів відкрив унікальний для України Дніпровський планетарій.

Зоряна зала з LED-проєкційною системою — серце оновленого Планетарію. Відвідувачам тут демонструють відео у найкращому форматі, що дає змогу зануритися у справжній космос.

Створення цієї зали — найскладніший етап всієї реконструкції. Приміщення будували майже “з нуля”, змінили навіть кут нахилу куполу. Встановили надсучасне обладнання та спеціалізовані крісла для планетаріїв. Всередині на гостей чекає десятихвилинна розповідь про Всесвіт, а потім захоплива подорож космосом. Програм декілька, на різні вікові групи.

Зоряне небо та сонячну систему сьогодні на власні очі побачили школярі. Вони тут перші відвідувачі після відкриття.

Крім того, у Планетарії створили нову тематичну експозицію. Тільки-но уявіть, тут можна побачити справжні скафандри й льотні костюми астронавтів. А ще приміряти на себе їхні рюкзаки та відчути, скільки вони важать на різних планетах. Та родзинкою стала стіна, яку можна оживити за допомогою мобільного додатку.

У виставковій зоні ви знайдете астрономічну пісочницю та 3D голограму з об’ємним зображенням небесних тіл. А поринути у Всесвіт можна з шоломами доповненої реальності.

Відкриті інтерактивні лекції, майстер-класи з космічних наук та різноманітні виставки. Все це можна спробувати та побачити на власні очі. Й, аби відвідувачам завжди було цікаво повертатися, у Планетарії обіцяють регулярно оновлюватися.

Кількість відвідувачів, яка одночасно може перебувати у Планетарії, обмежена через карантин. Організовані групи школярів прийматимуть двічі на день. По буднях для них безкоштовний вхід.