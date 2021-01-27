Зміни у бюджеті, укрупнення лікарень, екологічна програма, збільшення фінансування на боротьбу з амброзією. У Дніпрі пройшла перша у цьому році сесія міськради. Усі суперечливі питання депутати обговорили напередодні в комісіях. Тож на сесії впорались дуже швидко. За 40 хвилин розглянули понад сто питань. Які рішення ухвалили та як вони вплинуть на життя міста — дивіться далі.

Найбільше обговорень на сесії викликало питання реорганізації медичних закладів. В місті пішли шляхом укрупнення — маленькі лікарні та поліклініки приєднаються до великих. Таке злиття, стверджують автори проєкту, то вимога медичної реформи, а ще порятунок для маленьких лікарень та поліклінік. Адже великі медустанови, завдяки угодам з НСЗУ, отримують значне фінансування. У той час як невеличкі ледь виживають. Завдяки реорганізації Дніпро отримає потужні центри європейського рівня – №6, №4, №16, дитячу лікарню № 6 та лікарню швидкої.

Втім, за таке рішення виступили не всі депутати.

“Численні спроби з 90-х років свідчать про дещо інше. Спочатку ліквідуємо та зливаємо в одну юридичну особу, потім скорочуємо персонал, втрачаємо ліжка і саму будівлю закладу.”

Втім, колеги пояснюють. Мова йде про скорочення управлінського персоналу. Жодного лікаря, медсестру чи санітарку не звільняють. А будівлі так само лишаються у власності міста.

Серед ключових рішень першого цьогорічного засідання і голосування за низку кредитних угод із різними державними банками. І в цьому немає нічого страшного, каже міський голова. Це звична практика для великих міст.

Затвердили на сесії й програму екологічної безпеки. Передбачається покращення стану повітря, водойм, захист від підтоплень і зсувів та удосконалення системи поводження з відходами. Кошти на це братимуться не лише з міського бюджету. Великі промислові підприємства також проводитимуть екологічні заходи на власних об’єктах.

“Ми включили в програму співпрацю з ДМЗ по поліпшенню викидів в атмосферу, з ДТЕК, “Потоками”. Цілий ряд промислових підприємств буде взято під контроль департаменту.”

Міські обранці підтримали й використання безпечного агрохімічного методу для боротьби з амброзією. А ще – затвердили програму розвитку історії міста і місцевої ідентичності. Зокрема, створення історико-культурних центрів, парків, музеїв, а також реставрацію та музеєфікація об’єктів культурної спадщини Дніпра.