До Дніпра приїхала чергова партія великих автобусів

Великовмістні автобуси впевнено витісняють старі маршрутки! До Дніпра приїхала чергова партія машин з Фінляндії. Вони вже припарковані на автопідприємстві. Нині автобуси проходять технічне обслуговування. Попереду ще хімчистка та перефарбування. Відомо, що вони вийдуть на маршрути 107 та 146. Більше подробиць — у наступному матеріалі.

Автопарк громадського транспорту міста продовжує поповнюватись. Буквально на днях з Фінляндії до Дніпра прибули 11 автобусів великої місткості. Водії — в захваті. Прикладом, Дмитро за кермом маршруток майже 25 років. Тепер йому пощастило пересісти на нові автобуси раніше за всіх. Каже — цей транспорт не зрівняти з тим, на якому доводилось їздити раніше.

Технічний стан кожного автобусу перевірили перед випуском на маршрут. Провели хімчистку, в салоні й ззовні машини. Надалі планується ще перефарбування. Оскільки, за ідеєю, транспорт має бути брендованим в стилі міста, тобто в жовтому кольорі.

Планується, що вже цього тижня нова партія автобусів вийде на дороги міста. Зокрема, замінить автобуси середньої місткості на маршрутах №107, 146-А та 146-Б.

“Загалом в цьому році зайшло 17 великих автобусів, 6 автобусів МАН вже працюють на маршрутах 51 та 115. А Вольво зараз проходять додаткове обслуговування і незабаром вийдуть на маршрут.”

До кінця весни 21-го року у Дніпро ще прийдуть дві партії таких автобусів по 20-30 одиниць. В мерії навіть заявили, що повністю замінити рухомий склад на 107 та 146 маршрутах встигнуть ще до кінця літа.