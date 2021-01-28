В області майже 300 нових випадків COVID-19

Кількість інфікованих і смертей від коронавірусу пішла у гору. Сьогодні в Україні зафіксували вже понад 5,5 тисяч нових випадків. Найбільше додалось хворих у столиці, на Львівщині, у Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Кіровоградщина традиційно в лідерах за найменшою кількістю випадків — за минулу добу їх всього 45. Більш детально про ситуацію — дивіться далі.

За останню добу в країні на дві тисячі більше випадків коронавірусу, ніж напередодні. При цьому одужалих стало менше — майже 12 тисяч. Хоча до цього показник певний час був сталим і сягав 14 тисяч. На Дніпропетровщині також зросла кількість хворих. Сьогодні майже 300 нових випадків COVID-19. Хоча лікарі спираються на показники за останні два тижні. І поки вони незагрозливі.

Але Дніпропетровщина залишається в лідерах за показниками смертності від COVID-19. За словами лікарів, пацієнти часто звертаються запізно. Коли вже є ускладнення.

Зараз Україна активно готується до імунізації, хоча вакцини в країні ще немає. Планують державні закупівлі, а також очікують постачання від фонду COVAX. Він готовий надати за зниженою ціною або безкоштовно 500 мільйонів доз для майже сотні країн всього світу. Україна також увійшла у цей список. Після засідання голів фонду, що має відбутись днями, стане відомо, скільки безкоштовних вакцин ми отримаємо – 8 мільйонів чи 16.

Препарати від COVAX розраховані виключно на працівників медзакладів, військових та представників груп ризику. В областях вже мають персоніфіковані списки, кому робитимуть щеплення від коронавірусу.