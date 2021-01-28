Групу крадіїв затримали у Дніпрі

28.01.2021 18:52

Напередодні чотири чоловіки, пошкодивши металеві грати, проникли до будинку в Кам’янському. Винесли інструмент, побутову й комп’ютерну техніку, банківські картки, золото та навіть одяг. Усе завантажили до автівки та залишили місце злочину.

Вже за кілька годин зловмисників затримали спецпризначенці КОРД. Їхні особи встановлені — це жителі Луганської області, Житомира та Одеси. Всі викрадені речі були виявлені у машині. Невдовзі затриманим збираються оголосити підозру. Також слідчі збирають докази, аби встановити їхню причетність до аналогічних злочинів.

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