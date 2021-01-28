Жителі 4-х сіл Нікопольського району вже довгий час не мають водопостачання

Жителі чотирьох сіл Нікопольського району вже довгий час не мають ані питної, ані технічної води у своїх домівках. Очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко організував зустріч з мешканцями громад, аби дізнатися потреби людей та обговорити шляхи розв’язання цієї проблеми. Подробиці — дивіться далі.

Борисівка, Дмитрівка, Новоіванівка та Першотравневе — ці 4 села у Нікопольському районі досі живуть, ніби у минулому сторіччі. Що таке звичайна технічна вода — тут не знають, про питну ж можуть лише мріяти.

Жителі ж сусідньої Борисівки кажуть, їх свердловини вже не рятують, вода там жахливої якості.

Хто має фінансову змогу – встановили басейни та набирають в них привозну воду з міста. Проте це задоволення не з дешевих, жаліється пані Інна. Ціна за куб – до 80 гривень.

Аби розібратися у проблемі та обговорити подальші шляхи її розв’язання, до мешканців ОТГ прибув очільник обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

Голови новостворених ОТГ та місцеві мешканці активно долучилися до обговорення та висловили свої побажання щодо майбутнього водопостачання в їхніх громадах.

Магістральний водовід тоді звели обласним коштом, побудували й насосну станцію, резервуари та 10 водопровідних башт. Однак, через те, що тодішні сільради не прийняли об’єкти на баланс, вони так і не почали роботу. Відтепер, за словами голови облдержадміністрації, цей процес відновлять.

До Нікопольського водогону під’єднають Першотравневе, а задля забезпечення водою Борисівки, Дмитрівки та Новоіванівки до магістралі додатково прокладуть 2 кілометри труби. Рішення щодо виділення на це коштів мають прийняти на найближчій сесії обласної ради.