Увага — вогонь! Українські військові провели навчання на полігоні у Черкаському. Тренувались у виконанні бойових завдань. Відпрацьовували наведення на мішень, координацію дій та маскування. Задля цього залучили техніку — реактивні та самохідні артилерійські установки. За дійством спостерігав наш Марко Ручка. Усі подробиці — далі.

Попри дощ, навчання на полігоні у Черкаському в самому розпалі, а настрій бадьорий. Військові напоготові й ніщо не стане на заваді виконанню бойових завдань.

Відпрацьовувати навички спершу взялися підрозділи реактивного дивізіону 93-ї окремо організованої бригади. Зайняли вогневі позиції та розпочали проводити заняття з маскування, налагодження зв’язку, наведення знаряддя на мішень. В цей час на командному пункті виконують прив’язку позиції. Проводять розрахунки для стрільби та управління вогнем.

Дивізіону для відкриття вогню потрібно не більше 14 хвилин.

“Якщо позиції підготовлення завчасно, тобто проведені заходи з артилерійської розвідки, заходи з інженерного обладнання, пряме мінування, розмінування місцевості до відкриття вогню, максимально нам надається 4 хвилини.”

Поки на цьому полігоні відпрацювали завдання підрозділи реактивного дивізіону, на сусідньому розпочинають підготовку до масштабного дійства. Шість самохідних артилерійських установок вже зайняли свої позиції. На кожній екіпаж із чотирьох військових. Командир, навідник, заряджаючий та механік. Триває перевірка систем, а сам запуск тільки по команді.

Тим часом тривають останні приготування машини. Герман механік-водій каже — відповідальність на його плечах — велика. Право на помилку — немає.

Дочекавшись повної темряви, лунає команда “до бою”.

Бойові завдання виконуються під чітким керівництвом полковника Сергія Мусієнка. Підбиваючи підсумки навчань, він звітує — все за планом. Додає, були певні затримки через ускладнені погодні умови. Доводилось коригувати висоту розривів та напрямок.

Навчання на цьому не завершуються. Адже заплановано відпрацювання бойових завдань ще й вдень. У підсумку ж складуть оцінку артилерії бригади.