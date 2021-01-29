З музикою Моцарта познайомилися найменші шанувальники класики

Для любителів класики цей тиждень проходить під знаком Моцарта. Геніальний композитор народився 265 років тому. Вважається, що його музика найбільше підходить для виховання у дітей відчуття прекрасного. Погоджуються з цим й автори унікального проєкту Дитячої філармонії. Як знайомляться з Моцартом найменші слухачі — бачила наша Ірина Каблоцька.

Хто б міг подумати, що робити уявний бутерброд діти будуть на зустрічі, присвяченій Моцарту?

Навчати дітей слухати музику насправді легко. Щоразу зустрічі у дитячій філармонії перетворюється на казку.

Історія про маленького Моцарта, ймовірно, одна з найбільш вдалих з численних програм дитячої філармонії. Тому саме її колись представляли у Відні. Взагалі програма побувала у декількох країнах Європи.

Моцарт ніби відчиняє чарівні дверцята у світ класичної музики. Маленькі слухачі відразу починають співчувати немовляті Вольфгангу, який безперервно плакав, коли чув гру батька на клавесині.

Потім геніальна дитина напише свій першій концерт у чотири роки. Маленький Вольфганг-Амадей не знав нот, а винайшов власні. І почав грати на клавесині майже як дорослий музикант.

За допомогою музики можна висловити будь-які почуття та поняття. Навіть проспівати латинський алфавіт.

Зв’язати ці речі в розповідь про геніального композитора водночас складно й просто. Але у дитячій філармонії знають, з чого треба починати, щоб розбудити в дитині прагнення до творчості. Й іноді самому щось почати створювати.

І неважливо, що це зовсім не нагадує музику Моцарта. Проте його портрети, що намалювали учасники цієї зустрічі, вийшли дуже схожими.