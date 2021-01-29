Прийнятий закон про компенсацію громадянам, які обігрівають домівки електрикою
Важлива новина для жителів Нікополя та Марганця. Як відомо, ці міста нашої області повністю переведені на електропалення. Й ось сьогодні Верховна Рада прийняла закон про фінансову компенсацію громадянам, які у такий спосіб обігрівають свої домівки. Допомога також розповсюджується на багатодітні родини та дитячі будинки сімейного типу. На такі цілі виділять 1,4 мільярда гривень. Компенсація буде автоматично відбуватися на рівні постачальників.