Розрита газівниками дорога створила чимало проблем для місцевих жителів

Не пройти — не проїхати. Ще декілька місяців тому газівники розрили дорогу на вулиці Танкістів. Все для заміни мережі. Однак роботи досі не виконані. Ями стали чималою проблемою для місцевих. В одну з них вже навіть провалювалась вантажівка! Докладніше про шанси вулиці на впорядкування дізнавався наш Єгор Ромахло.

Замість нормальної дороги — траншеї. Ось так вже понад 2 місяці виглядає вулиця Танкістів у Дніпрі. Газівники розрили тут ями для ремонту ще у листопаді. Та, судячи з цієї стирчачої труби, роботи досі не виконані.

Подібних ям тут до десятка. Вони тягнуться вздовж усієї вулиці. Через те, що дорога знаходиться під нахилом, рівчаки швидко наповнюються дощовою водою, яка підмиває ґрунт.

Частину траншей, що правда, вже встигли засипати. Будівельним сміттям впереміш з піском.

Прямо під час нашої зйомки на місце під’їхали ті самі робочі, які засипали ці ями. Ніякої інформації з приводу термінів завершення робіт чоловіки не мають.

Незасипані ями додають клопоту й водіям. Адже цією дорогою курсує багато машин. І траншеї вже встигли стати причиною аварійної ситуації

Терпіння місцевих вже закінчилось. Люди почали збирати підписи під колективною заявою до Дніпрогазу. Єдина вимога — нарешті завершити роботи та прибрати за собою. Хоча й надії на виконання цих пунктів мало.

У Дніпрогазі ж підтвердили — роботи із заміни мережі постачання дійсно почали ще у листопаді минулого року. Однак, через погіршення умов процес затягнувся. Грішать на погоду й стосовно провалля, у яке потрапила вантажівка.

Повністю ж завершити роботи з реконструкції газоводу планують у лютому-березні. Та обіцяють — за собою приберуть і асфальтне покриття відновлять.