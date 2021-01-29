29 січня вшановують героїв битви під Крутами

Битва під Крутами — легендарна сторінка в історії України. Пам’ять її героїв вшановують 29 січня. Сміливі й самовіддані студенти призупинили наступ більшовицької армії на Київ у 1918 році. Саме ця затримка ворога дала змогу делегації УНР укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Про трагічну та водночас героїчну подію — дивіться далі.

1917 рік, кінець грудня. Радянська Росія розпочала відкриту агресію щодо Української Народної Республіку, що заявила про свою самостійність. Червоноармійців з Москви, Пітера й Смоленська спрямували на територію УНР. І вже 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем, що на Чернігівщині, 4-тисячний загін більшовиків розпочав наступ.

300 українських студентів, 250 учнів військової школи та 40 гайдамаків оборонялися біля станції Крути. Нашим героям вдалось завдати росіянам значних втрат і стримати наступ. Втім через тиск ворога українці відступили й вирушили в бік Києва. 27 юнаків, заблукавши у темряві, повернулась до станції Крути, які вже були захоплені більшовиками. Студентів розстріляли. Наймолодшому було 16 років.

Десятиріччями історія цього бою замовчувалася. Лише коли Україна здобула незалежність, подвиг героїв Крут став символом патріотизму. З того часу вшановують пам’ять полеглих студентів. У Дніпрі зазвичай проводять церемонію біля пам’ятника Яворницькому.

Згадати про героїв Крут прийшло багато молоді. 18-річний Антон каже, не вшанувати пам’ять тих хлопців — неможливо. Додає, важко уявити, що пережили його однолітки у ті моторошні часи.

Загалом у бою під Крутами загинуло від 70 до 100 українських військових, точну цифру встановити вже неможливо.