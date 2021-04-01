На лівобережжі комплексно реконструюють кілька скверів

Мініверсія скверу “Прибережний” має з’явитись на Слобожанському проспекті. А ще дитячі майданчики, зони для вигулу собак, пішохідні доріжки, газони й навіть шезлонги. На лівобережжі Дніпра комплексно реконструюють місця відпочинку. Більшу частину проєктів обіцяють завершити до кінця року. Подробиці — далі у сюжеті.

Ця зелена зона на Слобожанському проспекті довгі роки була занедбаною. А це чи не єдине місце, де жителі мікрорайону можуть прогулятися та відпочити. Цьогоріч міська влада взялась навести тут лад. Обіцяє створити проєкт з двох зон відпочинку об’єднаних за стилем.

У результаті тут буде мініверсія скверу «Прибережний», що на Перемозі – з сучасною інфраструктурою, дитячими майданчиками та зонами для відпочинку. Обіцяють зробити освітлення, постелити газони з автоматичною системою поливу, а також висадити дерева, кущі та квіти. Для комфорту жителів встановлять лави та шезлонги. Люди не можуть дочекатися закінчення робіт.

Вже виконали третину від запланованого, кажуть в підрядній організації. Аби максимально знизити шум від дороги, створили ефект підпірної стіни.

Ще один оновлений сквер цього року з’явиться на розі Калинової та Образцова. Тендер уже провели, тож роботи розпочнуться зовсім скоро. За проєктом тут будуть нові тротуарні доріжки, місця для відпочинку, великий дитячий майданчик.

Продовжать реконструкцію скверу Усачова, що на проспекті Калнишевського. Торік тут збудували технопарк та майданчик для вигулу собак. Цього року розпочнуть реконструкцію території під скейтпарк і упорядкують зелену зону.