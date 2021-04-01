На Дніпропетровщині зафіксували майже тисячу нових випадків COVID-19

Більше третини захворілих — в обласному центрі. Після оновлення карантинних зон, ми залишаємось в “помаранчевій”. Але до “червоної” вже впритул. В Україні за минулу добу понад 17,5 тисяч нових інфікованих. І рекордна кількість летальних випадків – 421. Оглядовий матеріал про ситуацію — далі.

На Дніпропетровщині за минулу добу 974 нові випадки COVID-19. Переважна більшість — в обласному центрі.

За минулу добу не вдалося врятувати 30 мешканців нашої області. По Україні в цілому зафіксовано 421 летальний випадок. І це рекордна кількість смертей з початку пандемії. Значно побільшало виїздів до пацієнтів у працівників центру екстреної медицини. На добу в області їх зо 200. Але медики встигають доїхати не завжди.

А в лікарні Мечникова рятують чоловіка, в якого вражені майже 100% легень. Про це на сторінці у Фейсбук написав очільник закладу Сергій Риженко після обходу пацієнтів.

Зараз Ковід реанімація у лікарні Мечникова переповнена. Медперсонал буквально валиться з ніг. По області зайняті вже 60 відсотків ліжок. Щодня в стаціонари потрапляють до 400 пацієнтів.

До максимального рівня небезпеки Дніпропетровщині залишився буквально крок. А от Київ вже “червоний”. Більш того, ситуація настільки серйозна, що з понеділка там вводять тотальний локдаун. Закриваються дитячі садки та початкова школа, а транспорт працюватиме за спецперепустками.