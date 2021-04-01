Пересування електросамокатом жодним чином не регулюється правилами дорожнього руху

Без водійських прав та шолома. Дніпряни із задоволенням опановують нову забавку електросамокати, які беруть на прокат у середмісті. Будь-хто віком від 14 років може розсікати зі швидкістю 20 кілометрів на годину вулицями Дніпра. Від кермувальників не вимагають знання правил дорожнього руху. І не зовсім зрозуміло, де вони мають їздити, тротуарами, чи дорогами. Наскільки врегульоване використання цього транспорту законом, розбирався наш Єгор Ромахло.

Мобільний додаток з прикріпленою до нього кредитною карткою та бажання проїхатися з вітерцем. Це все, що потрібно, аби користуватись новими електросамокатами. Та от чи кожен зможе опанувати ці два колеса та найголовніше — чи кожен має право на це?

Керувати цим самокатом дійсно легко. Для того, аби впевнено себе почувати за кермом, потрібно всього до 10 хвилин тренувань. У рамках експерименту ми дамо можливість дніпрянам на безкоштовний тестовий заїзд. І подивимося, чи швидко пристосуються до цього транспорту люди різного віку. Й ось вже перший чоловік за сорок. Погоджується — легко.

А от містяни більш поважного віку ставати на два колеса не поспішають. Мовляв – надто небезпечно для здоров’я.

Це пан Ігор. Він одразу впевнено застрибнув на самокат. Бо вже користувався подібним прокатом у сусідній Польщі. Каже, вітчизняний варіант дещо “підкачав” у плані безпеки.

А гальма тут — дуже важливі. Адже шолому у комплекті немає. Максимальна швидкість у 20 кілометрів на годину тільки на папері здається низькою. Окрема тема — мінімальний вік користувача. Ним може стати навіть дитина.

З виїздом на дорогу виникає інше питання — вже із законом. У поліції кажуть, катання на самокаті, ніяк не регулюються правилами дорожнього руху. А отже, притягти до відповідальності водіїв подібного транспорту — ніяк.

Юристи ж впевненні, дотримуватись правил ПДР на подібному транспорті все ж доведеться. Ба більше, питання у правоохоронців мають виникнути й з приводу наявності у користувача водійського посвідчення. Адже ці електросамокати, згідно з правилами дорожнього руху, належать до категорії А1.

Над правилами користування подібним електротранспортом вже працюють у Верховній раді. Ще торік у першому читанні були розглянуті доповнення до ПДР, які мають врегулювати усі заборони та дозволи для водіїв таких засобів пересування. Та от коли їх офіційно затвердять — питання відкрите.