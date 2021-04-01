У Дніпрі контролюють виконання карантинних правил населенням та підприємцями

Масова ревізія. У Дніпрі вже тиждень працюють об’єднані групи правоохоронців та фахівців Держпродспоживслужби. Вони контролюють виконання карантинних правил населенням та підприємцями. Проводять перевірки у місцях, де вірогідність підхопити коронавірус найбільша. Скільки порушень вже зафіксували — вже знають наші кореспонденти.

Наявність засобів індивідуального захисту, антисептиків та дотримання соціальної дистанції. Усе це сьогодні перевірятимуть правоохоронці разом із представниками держпродспоживслужби. Під прицілом заклади громадського харчування та супермаркети.

Перевірка стартувала на житломасиві Червоний камінь. Перше, на що звертають увагу фахівці Держпродспоживслужби, наявність масок та рукавичок у працівників супермаркету. Роздавали зауваження й за неправильне використання засобів індивідуального захисту.

Після обходу торговельної зали у перевіряльників було, про що запитати у керівництва магазину. Але зауваження несуттєві. Тому адміністративно нікого не покарали.

Та далеко не усі покупці безвідповідально ставляться до карантинних норм. Ось і пані Людмила маски з обличчя не знімає й про рукавички — не забуває.

Наступна на черзі — чи не найбільша мережа фаст-фуду країни. Здавалося б, тут точно повинні дотримуватися встановлених норм. Найголовніша вимога для подібних закладів — дистанція між клієнтами. З розрахунку 10 квадратних метрів на людину. Й адміністраторка цього закладу запевняє, у них все під контролем.

Антисептики — на місці. Весь персонал у масках та рукавичках. Комісія з правоохоронців та держпродспоживслужби порушень не знаходить. Представники міськраді ж підсумовують — сьогоднішній рейд став скоріше виключенням. Адже за тиждень, протягом якого тривають ревізії зафіксували понад 200 порушень.

Загалом вже проведено понад 30 подібних перевірок по усьому Дніпру. У тому числі в громадському транспорті. Ревізії — триватимуть.