Не поділили дорогу і з’ясовували стосунки за допомогою зброї

31.03.2021 19:22

Зранку на лінію 102 надійшло повідомлення про бійку та стрілянину на лівобережжі Дніпра. Патрульні затримали двох чоловіків. Виявилося, учасники конфлікту — водій таксі та пасажир іншого легковика. Бійка між ними виникла через те, що кермувальники не розібралися хто кого повинен пропустити.

Чоловіки стали доводити свою правоту за допомогою фізичної сили, а один з них ще й дістав зброю та вистрелив. На щастя, обійшлося без поранень. На місці патрульні виявили предмет, схожий на револьвер “Profi”. Нині в усіх обставинах розбираються слідчі.

Теги: , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Швидкісний потяг Хюндай відправили в депо для відновлення

31.03.2021 19:17

Мешканці Чаплів переймаються аварійним станом місцевої дороги

31.03.2021 19:14

В області понад 200 нових випадків захворювання на COVID-19

31.03.2021 18:57

Компанія ІНТЕРПАЙП передала кисневі балони в лікарню Новомосковська

31.03.2021 18:49

На лівому березі зачинився кінотеатр «Правда»

31.03.2021 18:36

Через жахливі дороги потерпає приватний сектор Соборного району 

30.03.2021 18:43
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com