Не поділили дорогу і з’ясовували стосунки за допомогою зброї

Зранку на лінію 102 надійшло повідомлення про бійку та стрілянину на лівобережжі Дніпра. Патрульні затримали двох чоловіків. Виявилося, учасники конфлікту — водій таксі та пасажир іншого легковика. Бійка між ними виникла через те, що кермувальники не розібралися хто кого повинен пропустити.

Чоловіки стали доводити свою правоту за допомогою фізичної сили, а один з них ще й дістав зброю та вистрелив. На щастя, обійшлося без поранень. На місці патрульні виявили предмет, схожий на револьвер “Profi”. Нині в усіх обставинах розбираються слідчі.