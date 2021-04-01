У міському прихистку для жінок відкрили ще одне відділення

Потерпаєш від насильства — телефонуй 102 та отримуй захист. Дніпро став першим містом в Україні, де зробили розділення між прихистками для матерів та жінками, які не мають дітей. Це в новому муніципальному центрі для постраждалих від насильства. Там можуть отримати допомогу мешканки міста віком від 18 років, чоловіки та люди похилого віку, котрі так само нерідко страждають від домашніх кривдників.

Аби отримати поміч, слід звернутися за номером 102 або до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги: номер зараз ви бачите на своїх екранах.

ТЕЛЕФОН (056) 785 73 60 АБО 102