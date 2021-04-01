Десятками років живуть без централізованого водопостачання

Не можуть помити посуд, попрати білизну та навіть прийняти душ! Ці елементарні зручності недоступні на житломасиві Чаплі. Люди там десятками років живуть без води. Особливо потерпають мешканці трьох вулиць. За останній рік проблема стала зовсім критичною. Ставки та колодязі, які були основним джерелом води — висохли. Як в таких реаліях вдається виживати місцевим та чи збирається щось робити влада — дивіться в сюжеті Марка Ручки.

На житломасиві Чаплі мешканці приблизно 100 будинків на трьох вулицях — десятиріччями без централізованого водопостачання. Раніше користувались власними криницями, втім у більшості — вони пересохли.

Пан Сергій живе без централізованого водопостачання. Так само і десятки сімей на вулицях Підгірній, Дубининській та Дербентському провулку. В нього, як і в інших, єдиним джерелом води завжди були колодязі. Втім нині вони майже порожні.

Місцеві розповідають, централізоване водопостачання тут почали проводити ще років 20 тому. Та до цих трьох вулиць руки не дійшли й досі. Єдине, міськрада Дніпра забезпечує підвіз води 2 рази на тиждень. Втім мешканців такі послуги не втішають. Води катастрофічно не вистачає. Взимку ситуація в рази складніша.

Жителі неодноразово звертались до місцевої та районної влади. Пані Валентина вже зібрала цілий стос звернень, які накопичились за багато років.

Голова адміністрації Самарського району твердить — про ситуацію знає. Каже, роблять усе можливе, аби якнайшвидше змінити ситуацію. Втім гроші на ремонт поки не передбачені.

У Дніпровській міськраді поки що планами будівництва водогону — не діляться. Ми направили інформаційний запит та обов’язково будемо стежити за розвитком подій.