Цьогоріч заплановано ліквідувати близько 100 стихійних сміттєзвалищ

Сморід, пацюки, та пожежі. Наслідки стихійних сміттєзвалищ, які створюють самі мешканці Дніпра, аби потім на них скаржаться. Щоб вивезти одне з таких площею у 200 квадратних метрів, потрібно 50 КамАЗів та тиждень роботи. У міжсезоння кількість побутових відходів та стихійних звалищ збільшується. Люди, прибирають території біля своїх будинків, вивозять відходи на пустирі або кидають просто край дороги. Цьогоріч у Дніпрі заплановано ліквідувати близько 100 стихійних сміттєзвалищ.

Пані Галина живе на вулиці Саксаганській вже багато років, розповідає: на пустирі постійно виростає звалище. Його прибирають, однак мотлох знову накопичується. Місцеві носять сюди сміття з усіх будинків.

Влітку кілька разів на місяць жителі змушені викликати пожежників. Звалище горить і смородом накриває весь район. Активісти пробували прибирали сміття самостійно, але на це не вистачає потужностей. Потім написали звернення до міськради з проханням прибрати звалище.

Звалище вже розрослось до 200 квадратних метрів. Щоб його ліквідувати, щодня протягом тижня будуть працювати 2 КамАЗи.

Пан Василь працює водієм екскаватора понад 20 років. Розповідає: роботи у нього багато.

Торік зі стихійних звалищ було вивезено 9 тисяч тонн побутових відходів. Але великі смітники з’являються знову.

Сміття з вулиці Саксаганської вивезуть на полігон Правобережний, майданчик зачистять. Але як довго протримається порядок залежить від самих жителів.