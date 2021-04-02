Малі підприємці готові на будь-які карантинні обмеження, аби продовжити працювати

Крамнички з непродовольчими товарами, невеличкі кав’ярні та перукарні. Робота малого бізнесу знову під загрозою. Якщо Дніпропетровщина опиниться у червоній зоні, ФОПи закриють. Як на це реагують підприємці та чого бояться найбільше — подробиці у сюжеті Софії Куценко.

Ще торік на Дніпропетровщині налічувалось близько 130 тисяч ФОПів. Кожен 5-й з них не пережив 2020 рік. Причиною тому стали два локдауни. Зараз, на порозі третій, який ставить під загрозу весь малий бізнес України.

Пані Ірина — приватна підприємиця. Вже кілька років, як володіє двома крамничками ювелірних прикрас. Це сімейний бізнес, який утримує всю родину. Торік, коли в Україні запровадили карантин, Ірина ледь зводила кінці з кінцями. Каже, другий локдаун вдарив по бізнесу ще сильніше.

Зараз ситуація більш-менш нормалізувалася. Щоправда, довелося оптимізувати роботу та скоротити штат. Що стане з її крамницями, якщо введуть третій локдаун, — боїться й уявити.

Та жінка впевнена: закриття маленьких точок продажу не зупинить пандемію. Навпаки, в них більш серйозно ставляться до безпеки клієнтів, аніж у великих мережах.

Не закривати малий бізнес вимагають й інші підприємці області. Кажуть, готові до будь-яких умов, аби тільки працювати.

Крім того, ФОПи скаржаться на виплати. 8 тисяч гривень, які передбачені державою, не вистачає покрити усі видатки.

З вимогами не закривати малий бізнес підприємці планують дійти до Верховної Ради.