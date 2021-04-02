З початку року в області вогнем знищено понад 300 гектарів сухої рослинності

З настанням весни в області почастішали пожежі в екосистемах. У Нікопольському районі трапилось масштабне загоряння, яке рятувальники гасили майже 5 годин. Вогонь вщент знищив чотири гектари землі. Чому виникають ці пожежі та як намагаються запобігти їм чиновники й надзвичайники — дивіться у сюжеті Марка Ручки.

Район Полтавського шосе. Власне тут найчастіше і трапляються пожежі на відкритій території. Видно це по ділянках випаленого сухостою. Цілі гектари екосистеми знищені та вкриті попелом.

Нещодавно біля шосе горіло ціле поле очерету. Місцеві кажуть — вогонь був кілька метрів заввишки. Імовірно хтось його підпалив навмисно. Віталій Андрійович вважає, що це забави підлітків.

Від регулярних підпалів та пожеж тут втомились усі жителі. Вікторія розповідає — коли палала ця ділянка, дуже боялись, аби вогонь не перекинувся на їхні домоволодіння. Ризик, що вогонь піде далі надвисокий.

Намагатимуться виявити порушників інспектори Дніпровської міськради. Відсьогодні вони розпочинають рейди. Протягом всієї весни, через день, інспектори патрулюватимуть околиці міста щодо дотримання вимог благоустрою та пожежної безпеки.

Також проводитимуть роз’яснювальну роботу серед місцевих. Оскільки зазвичай вони самі провокують виникнення масштабних пожеж.

Порушникам загрожує штраф від 1,5 тисячі гривень. Рятувальники, своєю чергою, нагадують про обов’язкове дотримання пожежної безпеки на природі.

Якщо ви стали свідком такої події, терміново викликайте службу порятунку за номером 101.