Дніпровські кіберспортсмени посіли 2 місце у Кубку України

Нещодавно завершився перший в Україні Кубок з кіберспорту. Грали команди з усієї країни. Дніпровській — вдалось посісти 2 місце. Наші кореспонденти поспілкувались з призерами, а ті, своєю чергою, поділились враженнями та планами щодо підкорення світової арени! Подробиці — у наступному матеріалі.

Тригодинна битва. Майже без перерви кіберспортсмени змагались у контрстрайк у фіналі Кубку України. Дніпровській команді ЄЦ «Дніпро» вдалось вибороти друге місце та призовий фонд у 50 000 гривень.

Це Микита, він є одним з учасників дніпровської команди з кіберспорту. Грає під псевдонімом Яцик. Хлопець розповідає — до Кубка України готувались безпосередньо під час самих матчів. Оскільки сформували команду лише перед початком змагань. Тож за короткий термін хлопці об’єднались та почали багато тренуватись. Завдяки наполегливості команді й вдалось посісти друге місце.

Попри те, що команда з Дніпра посіла друге місце у чемпіонаті, гравці результатом задоволені. Передусім хлопці змогли обійти 11 команд з нашої області. По-друге, у фіналі змагались із київськими кіберспортсменами, більшість з яких входять в “Топ” світових гравців. Тренер команди ЄЦ “Дніпро” каже — для них це тільки початок.

Засновник команди також підтримує гравців. Дмитро каже — хлопці не підвели, і поки що виконують роботу за планом. А він до речі грандіозний.

Тож зараз дніпровські кіберспортсмени тільки починають свій шлях до абсолютного чемпіонства.