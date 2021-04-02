Жінка травмувалася в маршрутці через неуважність водія

02.04.2021 17:51

Травма ноги та зіпсовані нерви. Саме так скінчилася поїздка до магазину для мешканки Дніпра. Жінка намагалася зайти в автобус та не встигла. Водій зачинив двері разом з її ногою. Що сталося далі та як відреагувало АТП на цей випадок — дивіться у наступному сюжеті.

Пані Лариса ледь стримує емоції. Каже, навіть не уявляла, що звичайна поїздка до магазину обернеться для неї травмою. На зупинці Березинській дочекалася автобусу №136 та ось зайти не встигла. Водій зачинив двері, її нога опинилася у пастці.

Водій, навіть не вийшов, аби допомогти, каже жінка. Це при тому, що вона отримала травму.

136 маршрут обслуговує АТП “Карссон”. Тут кажуть, про ситуацію дізналися зі звернення жінки. Одразу провели власне розслідування. Оскільки пані Лариса не запам’ятала номер автобусу, вони опитали водіїв. Тих, які згідно з даними GPS, у цей час могли знаходитись поблизу. Жоден з них ситуацію не підтвердив. Як і той водій, що знаходився найближче. На його користь, кажуть в АТП, свідчать дані GPS системи.

У департаменті транспорту говорять, випадок, який стався з пані Ларисою, кваліфікують як ДТП. Адже стався він за участі автобуса. У такій ситуації або водій, або пасажир мають викликати поліцію.

Допомогти можуть і свідки події зафіксувавши усе, що сталося. До того ж у кожному автобусі є номери АТП, куди можна скаржитися, якщо водій порушив ваші права.

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