В області за добу додалось майже 1200 хворих на коронавірус

Знову антирекорди: майже 20 тисяч випадків захворювання та 433 померлих за добу. Україна повернулася до переліку світових лідерів за темпами поширенням коронавірусу. В Європі ми взагалі – 5-і. На Дніпропетровщині за останню добу додалось майже 1200 нових хворих. Докладніше про епідситуацію – далі в сюжеті.

За останню добу на Дніпропетровщині коронавірус здолали 850 людей, від ускладнень хвороби померли – 36. Найбільшу кількість нових хворих виявили у П’ятихатському районі, Жовтих водах, Кривому Розі та Дніпрі.

У лікарні Мечникова перебуває 125 пацієнтів, 20 з них — в реанімації. Інтенсивна терапія переповнена. Медперсоналу не вистачає й туди залучають добровольців з інших відділень. Наразі рятують життя семи породіль зі значним ураженням легень.

За тиждень захворюваність в області зросла на 11%. Зайняті близько 50% ліжок із киснем. Ми поки залишаємося у помаранчевій зоні. Втім один з показників вже відповідає червоній.

Найгіршою ситуація залишається у столиці – там зайняті майже 84% ліжок із киснем. На Львівщині, Житомирщині та Миколаївщині цей показник – 70%. До того ж в Україні зареєстрували новий мутований штам із Південної Африки.

В Україні вже третій день поспіль реєструють зростання смертей від коронавірусу. Чи запровадять локдаун? У МОЗ заявили, що дотримуватимуться адаптивного карантину. З суботи обмеження посилюють у Миколаєві та Запоріжжі. Також в Україні триває вакцинація. Щеплено 267 тисяч людей, 19 000 з них – мешканці нашої області.