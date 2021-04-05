Двох дівчаток, які отримали понад 60% опіків тіла виписали з обласної дитячої лікарні

Вижили після тяжких опіків. Женю, яка постраждала на пожежі, та Надійку, яка впала у ванну з окропом, нарешті виписують додому. Дівчатка потрапили до обласної лікарні на Космічній у надважкому стані. Завдяки титанічним зусиллям медиків та допомозі благодійників, дівчатка повернулись до повноцінного життя. В обласній дитячій лікарні тривають останні приготування. Сьогодні тут виписують Женю та Надійку, яких лікарі буквально витягнули з того світу. У дівчаток було майже 60% опіків тіла.

Ця маленька дзиґа та непосида – чотирирічна Женя. Своєю життєрадісністю та енергією вона підкорила персонал та пацієнтів лікарні. Дивлячись на дівчинку сьогодні, важко уявити, що вона була за крок від смерті.

Маленька Женя постраждала у пожежі. Вогонь спалахнув у будинку її бабусі, яка п’яною спала у кімнаті. З палаючої домівки жінка вибралась неушкодженою, а от обгорілу онуку дивом врятували сусіди. Далі була багатомісячна боротьба лікарів спочатку за життя, а потім – аби дівчинка стала на ноги.

Женя – справжній боєць, кажуть лікарі. Вона відчайдушно боролася за своє майбутнє. Вірили у її порятунок й медики. Їм вдалося майже неможливе – повернути дівчинку до повноцінного життя. Ні на секунду у цьому не сумнівалась і її прабабуся. Жінка постійно була поруч. Зі сльозами на очах пригадує кожен маленький успіх Женєчки.

Справжнім бійцем називають лікарі і маленьку Надійку. Крихітка впала до ванни з окропом, коли мама відволіклась на кілька секунд. До лікарні дівчинку довезли у тяжкому стані, в неї було понад шістдесят відсотків опіків тіла. Пощастило, що більша частина – поверхневі. Декілька екстрених операцій, пересадка шкіри, і найстрашніше – вже позаду.

Батьки ані на хвилинку не випускають свою крихітку з рук. Тепер, кажуть, пильнуватимуть її вдесятеро більше.

За життя дівчаток боролася ціла команда лікарів. Адже від опіків страждає не лише шкіра.

До порятунку дівчат долучились і благодійники, які взяли родини під опіку, і звичайні люди. Допомагали хто чим може.

Родини дякують усім за порятунок свої крихіток. Тепер же на них чекає тривала реабілітація, яка також вимагає терпіння та чималих витрат.