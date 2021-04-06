Наркомани вколюють собі речовини прямо під вікнами однієї з дитячих лікарень Дніпра

Пацієнти, одного з медзакладів Дніпра зняли на відео, як двоє наркоманів вводили речовини просто під стінами відділення. Тамтешні жителі шоковані, але зовсім не здивовані. Бо такі випадки — непоодинокі.

Відео, як ін’єкційні наркомани вживають заборонені речовини, зафільмувала жінка, яка лежить зі своєю дочкою в палаті на лікуванні.

Місцеві жителі на подібні інциденти реагують, негативно, втім спостерігають їх не вперше. Ганна мешкає неподалік. За її словами, безхатьки, любителі випити та наркомани — часті гості на цій території.

Місцеві мешканці кажуть — територію лікарні безхатченки вважають своєю домівкою. За головним корпусом медзакладу розташована теплотраса. Взимку саме вздовж труби вони розбивають халабуди й мешкають цілими днями. Побічні ефекти їхньої життєдіяльності –

то шприци та голки, якими всіяно все навкруги.

Юлія часто вдень проходить повз цю ділянку, які і сотні місцевих, що прямують до супермаркетів, ринку, на зупинку громадського транспорту.

Медпрацівники не на камеру кажуть – вплинути на ситуацію не можуть. Охорони, яка б контролювала територію, тут немає. А в поліції твердять, що останнім часом їх сюди не викликали. Попереджають, що спершу треба телефонувати патрульним й фіксувати правопорушення.

Щодо наркоманського кубла на території лікарні, поліцейські обіцяють частіше там патрулювати.