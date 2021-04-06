Діти та вчителі стали частіше хворіти на коронавірус

На Дніпропетровщині готуються до пробного ЗНО в умовах карантину. До тестування залучать півсотні закладів освіти. Напередодні їх перевірять на дотримання карантинних вимог. Тим часом в області фіксують зростання випадків COVID-19 серед дітей та працівників шкіл. А от загальна цифра інфікованих дещо зменшилась. Детальніше — далі.

844 нових випадків COVID-19 зареєстровано за минулу добу на Дніпропетровщині. Більшість традиційно в обласному центрі.

Область максимально наближена до червоного рівня епіднебезпеки, але все ще тримається в помаранчевому. Так само як і інші тринадцять регіонів. Але ситуація в країні ускладнюється з кожним днем. Вільних ліжок в медзакладах меншає.

На Дніпропетровщині резерв ліжок так само зменшується. Але поки в базових медустановах їх вистачає.

А от чим занепокоєні медики, так це зростанням захворюваності на COVID-19 серед дітей та працівників шкіл.

Десятого квітня в Україні відбудеться пробне ЗНО. Напередодні Держпродспоживслужба в усіх регіонах перевірить відповідність закладів освіти на дотримання епідеміологічних заходів безпеки.