Діти та вчителі стали частіше хворіти на коронавірус

06.04.2021 18:17

На Дніпропетровщині готуються до пробного ЗНО в умовах карантину. До тестування залучать півсотні закладів освіти. Напередодні їх перевірять на дотримання карантинних вимог. Тим часом в області фіксують зростання випадків COVID-19 серед дітей та працівників шкіл. А от загальна цифра інфікованих дещо зменшилась. Детальніше — далі.

844 нових випадків COVID-19 зареєстровано за минулу добу на Дніпропетровщині. Більшість традиційно в обласному центрі.

Область максимально наближена до червоного рівня епіднебезпеки, але все ще тримається в помаранчевому. Так само як і інші тринадцять регіонів. Але ситуація в країні ускладнюється з кожним днем. Вільних ліжок в медзакладах меншає.

На Дніпропетровщині резерв ліжок так само зменшується. Але поки в базових медустановах їх вистачає.

А от чим занепокоєні медики, так це зростанням захворюваності на COVID-19 серед дітей та працівників шкіл.

Десятого квітня в Україні відбудеться пробне ЗНО. Напередодні Держпродспоживслужба в усіх регіонах перевірить відповідність закладів освіти на дотримання епідеміологічних заходів безпеки.

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