У Дніпрі триває весняне прибирання

Усі на суботник. Комунальні заклади почали весняне прибирання своїх територій. Окрім двірників, до робіт з благоустрою долучилися працівники медзакладів та центру соціальної допомоги.

Розмальовані гойдалки та зламані лавки. У працівників дитячої лікарні номер шість на сьогоднішньому суботнику роботи вистачає.

Працівники медзакладу розповідають – намагаються підтримувати чистоту на території лікарні. Та от деяким відвідувачам, які полюбляють тут відпочити ввечері, – до цих стараннь байдуже.

До суботника залучили півтора десятка співробітників лікарні. У керівництві медзакладу пояснюють – така кількість “робочих рук” оптимальна. Адже комусь потрібно ще й лікувати дітей.

Впорядковують свою територію й у міському центрі соціальної допомоги. Найбільше роботи – з обрізки дерев.

Сергій впевенно взявся за пилку. Чоловік не має власної домівки та вже три тижні, як знайшов прихисток у стінах цього центру. Каже – допомагати з прибиранням йому тільки у задоволення.

Територію центру впорядковують вперше після торішнього переїзду на вулицю Лоцманську. Ідеєю прибирання перейнялися близько тридцяти людей. Половина з них — підопічні закладу.

Трохи згодом тут ще планують висадити молоді дерева та кущі.