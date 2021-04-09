Інклюзивний парк розламали вандали у Дніпрі

Оголені дроти, зламані гойдалки та вкрадені рослини. Такий вигляд має інклюзивний парк Дніпра сьогодні. Свого часу майданчик створювали з урахуванням усіх потреб малечі з інвалідністю. Він був перший такий в усій країні. Та наскільки безпечно гуляти там сьогодні?

Майданчик рівних можливостей. Його відкривали в першу чергу для дітей з особливими потребами. Таких, як Миколка. У хлопчика тяжка форма гемофілії. Для нього небезпечні будь-які падіння та забиття.

Але радіти довелось недовго. Інклюзивні гойдалки, які б мали тішити малечу, зараз стоять зламані.

Альона багатодітна мама. Приїздить на цей майданчик з усіма своїми дітьми. Наймолодшому Миколці дозволяє тут бігати без обмежень – бо м’яке покриття збереглося. А от з гойдалками біда. Батькам доводиться уважно пильнувати.

На стендах стертий шрифт Брайля, що був призначений для незрячих дітей. В лабіринті поцуплена рослинність. А деякі елементи з інклюзивного майданчика взагалі зникли.

В поліції кажуть, завжди реагують на прояви вандалізму. Але без свідомого ставлення суспільства цю біду не подолати.

У міськраді, на балансі якого знаходиться парк, про проблему знають. Та обіцяють все полагодити.

Аби захисти інклюзивний парк від агресивних нападників, у майбутньому хочуть запровадити деякі заходи.

Ситуацію також могли б врятувати камери спостереження, але їх встановлення найближчим часом не планується.