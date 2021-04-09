Патрульні Дніпра штрафували тих, хто паркується на місцях для людей з інвалідністю

Виявляли автохамів, які паркуються на місцях, призначених для людей з інвалідністю! Такий рейд влаштували у самому центрі Дніпра. Порушників знайшли та навіть виписали штраф. Наші земляки з інвалідністю вкотре нагадали про свої потреби та права, які у суспільстві дуже часто зневажають.

Інспектори з паркування та патрульні перевірили – чи не займають автовласники місця, призначені для маломобільної групи населення. Ініціаторами рейду стали самі люди з інвалідністю. Наприклад Олександр Васильович має першу групу. Втім автівкою користується активно. Коли ж справа доходить до паркування — з’являється проблема.

Рейд розпочали із середмістя. Першого порушника виявили біля торговельного центру. Водій позашляховика припаркувався на місці для людей з інвалідністю.

Оскільки такої налІпки на автомобілі поліцейські не виявили, то розпочали складати протокол про адміністративне порушення. Й викликали евакуатор. Втім невдовзі прибігла власниця позашляховика.

Через те, що жінка з’явилась та погодилась прибрати автівку самостійно, машину не евакуювали.

Активістка з захисту прав людей з інвалідністю Ольга Волкова каже — подібні ситуації у Дніпрі — відбуваються дуже часто.