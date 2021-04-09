На Дніпропетровщині майже 1700 нових випадків коронавірусу, в Україні — майже 20 тисяч

В Україні другий день поспіль майже 20 тисяч нових випадків коронавірусу. Минулої доби Дніпропетровщина знову опинилася в лідерах за темпами поширення хвороби. В регіоні COVID діагностували у понад півтори тисячі людей. Найбільше у великих містах – Дніпрі, Кривому Розі та Кам’янському.

Дніпропетровська область знову у трійці лідерів за темпами поширення COVID-19. В нашому регіоні – плюс 1665 нових випадків. В лідерах залишається обласний центр – за добу в Дніпрі 471 інфікований.

Понад 350 нових інфікованих маємо в Кривому Розі, майже 130 – у Кам’янському. За весь час на Дніпропетровщині коронавірус лабораторно підтвердили у понад 100 тисяч людей. Хвороба забрала життя 2,5 тисячі жителів області.

За добовим показником, Дніпропетровську область обійшов тільки Київ. Там майже 2 тисячі захворілих. І найбільше за весь час епідемії інфікованих медиків – 62. Не зменшується й кількість госпіталізованих, ситуація в лікарнях столиці – дуже напружена. У стаціонарах перебувають понад 4,5 тисячі людей.

Київрада закликала уряд надавати медичні бази відомчих лікарень для пацієнтів з коронавірусом. А також запровадити загальнонаціональний локдаун. Та попри те, що у червоній зоні вже 13 областей, МОЗ не поспішає приймати таке рішення. Натомість Кабмін дозволив використання у лікарнях технічного кисню за умови відповідності його показників медичному.