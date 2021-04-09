Згоріла, аварійна будівля більше двох років стоїть у одному з дворів Дніпра

Хто має розібрати згорілу будівлю, в якої немає господарів? Мешканці провулку ЛистянОго в районі парку Зелений Гай – вже 2 роки не можуть домогтися демонтажУ сараю, що постраждав від пожежі. Вважають – то обов’язок комунальників. Натомість жителів звинувачують в бездіяльності їхні сусіди.

Пожежа, згадують мешканці, сталася вночі.

З моменту пожежі минуло майже 2 роки. Весь цей час напівзруйнована будівля потроху обростала сміттям й перетворилася на мінізвалище з пляшок, пакетів, будівельних відходів.

До того ж небезпечне згарище – приваблює малечу.

Місцеві твердять: неодноразово зверталися із проханням розібрати будівлю до міськради. Натомість отримували відписки: об’єкт немає балансоутримувача.

На вулиці – регулярно спалахують конфлікти. Мешканці сусідніх дворів винуватять жителів у антисанітарії.

Єдиний вихід, вважають мешканці двору – залучити важку техніку. Вартістю таких робіт жителі цікавилися – це 3000 гривень на годину. Сплачувати їх з власної кишені – неготові.

Та все ж є сподівання, що мерія зглянеться на ці поневіряння.

У міськраді повідомили, що об’єкт внесли до реєстру стихійних звалищ Дніпра.

Ліквідувати звалище пообіцяли протягом цього року.