Згоріла, аварійна будівля більше двох років стоїть у одному з дворів Дніпра
Хто має розібрати згорілу будівлю, в якої немає господарів? Мешканці провулку ЛистянОго в районі парку Зелений Гай – вже 2 роки не можуть домогтися демонтажУ сараю, що постраждав від пожежі. Вважають – то обов’язок комунальників. Натомість жителів звинувачують в бездіяльності їхні сусіди.
Пожежа, згадують мешканці, сталася вночі.
З моменту пожежі минуло майже 2 роки. Весь цей час напівзруйнована будівля потроху обростала сміттям й перетворилася на мінізвалище з пляшок, пакетів, будівельних відходів.
До того ж небезпечне згарище – приваблює малечу.
Місцеві твердять: неодноразово зверталися із проханням розібрати будівлю до міськради. Натомість отримували відписки: об’єкт немає балансоутримувача.
На вулиці – регулярно спалахують конфлікти. Мешканці сусідніх дворів винуватять жителів у антисанітарії.
Єдиний вихід, вважають мешканці двору – залучити важку техніку. Вартістю таких робіт жителі цікавилися – це 3000 гривень на годину. Сплачувати їх з власної кишені – неготові.
Та все ж є сподівання, що мерія зглянеться на ці поневіряння.
У міськраді повідомили, що об’єкт внесли до реєстру стихійних звалищ Дніпра.
Ліквідувати звалище пообіцяли протягом цього року.