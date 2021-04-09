У Дніпрі перевіряли школи перед пробним ЗНО

Дистанція між партами, наявність антисептиків та обов’язковий термоскринінг. Школи вже мають бути готовими до завтрашньої сесії пробного ЗНО. У тестуванні задіяно пів сотні навчальних закладів області. Й у 15-ти з них – зафіксували порушення карантинних норм. Сьогодні ж наша знімальна група разом зі спеціалістом Держпродспоживслужби перевірила 139-у школу.

Впевненим кроком – на перевірку однієї із найбільших шкіл лівобережжя Дніпра. Сьогодні під приціл Держпродспоживслужби потрапила школа номер сто тридцять дев’ять.

Директор навчального закладу тримається впевнено. Одразу демонструє запаси захисних масок та антисептиків.

Та першого зауваження довго очікувати не довелося. Розмітка, яка має розмежовувати рух дітей коридорами, – добряче стерта.

В аудиторіях для пробного ЗНО найголовніше – дотримання дистанції.

В кожному класі п’ятнадцять місць для абітурієнтів – плюс зони для наглядачів. Приміщення мають регулярно провітрювати та прибирати.

У туалетах у вільному доступі має бути мило, тепла вода та паперові рушники або електросушилка.

Важливу роль завтра відіграватимуть шкільні медки. Вони мають перевіряти температуру на вході та вирішувати – чи допускати дитину до тесту.

Варто було спеціалісту перевірити журнал термоскринінгу працівників школи, одразу викрилося серйозне порушення. На годиннику вже південь – а у списку жодного запису.

На цей раз у Держпродспоживслужбі вирішили обійтися усним попередженням. Директор божиться – усі недоліки усунуть.

Наразі перевірені усі п’ятдесят пунктів проведення пробного ЗНО в області. До п’ятнадцяти з них були зауваження.

Якщо ж карантинні норми порушуватимуть під час тестування – у Держпродспоживслужбі закликають писати заяву до них. Та цьогоріч можна особисто не йти на іспит. У міністерстві освіти передбачили дистанційне пробне ЗНО.

У центрі оцінювання якості освіти також нагадують – у абітурієнтів є право відмовитись від пробного тестування.