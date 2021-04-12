Наша область є лідером за кількістю нових захворілих на коронавірус

На Дніпропетровщині минулої добизафіксовано понад тисячу інфікованих. Навіть у Львівській та Харківській областях, що заходяться у червоній зоні, нових випадків вдвічі менше. В цілому ж за добу в Україні COVID діагностували у майже 8 тисяч людей. Наші кореспонденти зібрали найсвіжішу інформацію про поширення епідемії та боротьбу із нею. Дивимось!

Відеозвернення записала завідувачка терапевтичного відділення 16-ї лікарні Дніпра — закладу зі стаціонаром для хворих на коронавірус. Медики по всьому місту б’ють на сполох: ситуація дедалі напруженіша. Лише за минулий тиждень — понад 2,5 тисячі захворілих.

Не краща картина і в області. Минулої доби Дніпропетровщина взагалі посіла перше місце в країні за кількістю інфікованих + 1112 випадків. Найбільше у великих містах — Кривому Розі, Дніпрі та Кам’янському. Найважчих пацієнтів везуть до лікарні імені Мечникова. Нині в ковід-центрі медзакладу перебувають 130 пацієнтів, 22 людини в реанімації.

За більшістю показників, Дніпропетровщина — за крок від червоної зони. На сьогодні завантаженість медзакладів, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом та підозрою на нього, складає 85%. До критичного рівня підбирається і кількість вільних ліжок з киснем.

“Якщо 9 квітня завантаженість ліжок з киснем у нас складала 54,6%, то на 11 квітня – 64,7%. А цей показник не повинен перевищувати 65%.”

В Україні за минулу добу — майже 8 тисяч нових випадків коронавірусу. Проте, кажуть у МОЗ, про покращення епідситуації не йдеться, після вихідних показник завжди нижчий. Наразі у червоній зоні карантину знаходяться 11 областей та місто Київ. Напередодні туди потрапила Харківська область, натомість Закарпатська навпаки — перейшла до жовтої. А у місті Славута Хмельницької області, де також локдаун, сьогодні мобільний госпіталь ДСНС прийняв перших пацієнтів. Туди перевели хворих з переповнених “ковідних” відділень.