КБ “Південне” презентувало космічну програму країни на 2021 – 2025 роки

60 років першому успішному польоту людини у космос. Й саме до цієї знакової дати у Конструкторському Бюро “Південне” презентували космічну програму країни на 2021 – 2025 роки. В ній передбачено запуск супутників, розробку ракетоносіїв та участь у програмах NASA. На усе це потрібно 30 мільярдів гривень. Частину грошей знайшли завдяки допомозі народних депутатів. Кошти, що довгий час були заморожені на рахунках КБ, тепер доступні. Детальніше про космічні перспективи — у сюжеті Єгора Ромахло.

Конструкторське бюро, засноване у далекому 54 році, спочатку займалося лише проєктування стратегічних ракетних комплексів. Саме тут розробили знамениту на весь світ “Р 36-М” більш відому як “Сатана”. Та з часом вектори змінилися і на підприємстві почали ще й підкорювати космос.

Вже цього літа КБ виповнюється 67 років. За весь цей час підприємство взяло участь у майже 900 запусках ракет-носіїв.

З 2017 року в Україні відсутня космічна програма. Зовсім. Саме тому передове підприємство держави запропонувало своє бачення розвитку галузі. Й одним з перших його кроків стане запуск власного супутника – “СІЧ 2-1”.

Цей супутник стане першим українським апаратом подібного класу за останні 10 років. Однак, аби закінчити його підготовку, потрібні чималі кошти. Їх знайшли на рахунках самого КБ. Гроші були заморожені. Вивільнити їх вдалося тільки зараз — за допомогою народних депутатів. Зокрема Дмитра Кисилевського.

“СІЧ 2-1” це лише частина великої програми із запуску українських супутників. У планах протягом наступних 4 років вивести на орбіту ще 2 космічні апарати подібного класу. Фахівці КБ прямо зараз працюють над проєктом нового ракетоносія – “Циклон 4-М”. Ось, до речі, реальні випробування його майбутнього двигуна.

“Циклон 4-М” – це частина проєкту зі створення космодрому на узбережжі Канади. КБ “Південне” відповідає саме за створення ракети, що виводитиме на орбіту різні космічні апарати. За рік планують проводити до 12 запусків, які приноситимуть до чверті мільйона доларів прибутку. Саме тому у конструкторському бюро впевненні — вкладені державою кошти тільки примножаться.

Загальний бюджет космічної програми складає 30 гривень. Половину, згідно з кошторисом, мають виділити з бюджету країни. Інша частина — іноземні інвестиції та власні кошти КБ. Запропоновану дніпровськими ракетобудівниками стратегію розвитку галузі у Верховній раді мають розглянути вже найближчим часом.