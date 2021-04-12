Одним з партнерів масового висаджування дерев стала промислова компанія Інтерпайп

Мільйон дерев за один день. Дніпропетровщина долучилась до екологічного проєкту “Озеленення планети”. Масове висадження дерев стало можливим завдяки підтримці українського бізнесу. Одним з партнерів стала промислова компанія Інтерпайп. Скільки дерев висадили та які міста взяли участь в акції — дивіться далі.

5-річний Сашко старанно працює лопатою. Це перше дерево, яке він посадив. Навіть у такому юному віці хлопець знає, що потрібно озеленювати планету.

Саджати дерево хлопцю допомагає батько. Пан Сергій на акцію привів усю родину. Спільними зусиллями він із синами та дружиною поповнив зелений фонд міста.

500 дерев у 6 парках та скверах Дніпра. Саме стільки зелених насаджень з’явилося цими вихідними у рамках екологічного проєкту “Озеленення планети”.

Підтримує екоініціативу й український бізнес. Одним з партнерів в Дніпропетровській області стала українська промислова компанія Інтерпайп, яка приділяє чималу увагу питанням екології. Наприклад, сучасний завод Інтерпайп Сталь є прикладом металургійного виробництва, яке є екологічно чистим і не шкодить навколишньому середовищу. Окрім спонсорської підтримки, працівники Інтерпайп висадили ще 350 дерев у Дніпрі, Нікополі та Новомосковську.

Озеленили й паркові території у Нікополі.

Загалом у рамках акції за один день висадили мільйон дерев у 100 країнах світу.